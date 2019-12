Diretoria do Treze contrata lateral e “repatria” volante

A diretoria do Treze anunciou nesta terça-feira (10), por meio de suas redes sociais, mais duas contratações para o plantel dirigido por Celso Teixeira e que irá disputar o Campeonato Paraibano e a Série C do Brasileiro em 2020.

A primeira novidade já se encontra treinando com seus novos companheiros no estádio Presidente Vargas.

Trata-se do lateral-direito Edson, de 31 anos, que estava no Fluminense de Feira-BA. No currículo, o jogador acumula atuações por Frei Paulistano-SE, Horizonte-CE, Vitória da Conquista-BA, Caldas Nova-MG, Fortaleza, Ipatinga-MG, Bahia de Feira-BA, Villa Nova-MG, e Goiás.

O outro contratado é conhecido do torcedor trezeano. É o caso do volante Patrick Mota, de 27 anos, que jogou pelo Treze em 2017, quando foi vice-campeão estadual. Logo depois, transferiu-se para o campeão Botafogo-PB, assim como Dico.

Desde então passou por Sampaio Corrêa-MA, Bragantino-SP, América-RN e pelo futebol da Indonésia, sua última parada.

O próximo compromisso de pré-temporada do Galo é o Clássico dos Maiorais, diante do Campinense, no dia 17.

Confira o elenco atual comandado por Celso Teixeira.

Goleiros: Jeferson, Juliano, Paulo Wanzeler;

Laterais: Gustavo, Edson (D); Gilmar, Thalles (E);

Zagueiros: Willian Goiano, Ítalo, Breno Calixto, Eduardo Elias, Nilson Júnior;

Meio-campistas: Dedé, Robson, Patrick Mota, Anderson, Robert, Guilherme, Moisés;

Atacantes: Léo Bahia, Mirandinha, Caxito, Jânio, João Neto.