Diretoria do Treze cede à pressão da torcida e afasta gerente de futebol

A diretoria do Treze acabou cedendo à pressão da torcida.

Na tarde desta terça-feira (12), em entrevista coletiva concedida na sala de imprensa do estádio Presidente Vargas, o presidente do Galo, Walter Cavalcanti Júnior, anunciou o afastamento de Gil Baiano da Gerência de Futebol do clube.

Desde a derrota para a Perilima, dia 3, na quarta rodada, os protestos se iniciaram nas redes sociais e se estenderam para a arquibancada.

No domingo, antes do Clássico dos Maiorais, no Amigão, alguns torcedores exibiram uma faixa com os dizeres “fora Gil Baiano”.

A partir de agora, conforme o anúncio da diretoria alvinegra, o auxiliar técnico Kléber Romero acumula a função de Gerente de Futebol de forma interina.

– Neste momento de transição, Gil Baiano se colocou à disposição do clube e desejou boa sorte a Kléber Romero, em sua nova atribuição – comunicou a assessoria de imprensa do Galo.

Para Kléber Romero, o desafio requer bastante atenção e necessitará, nesse momento, da ajuda de todos os que fazem o clube

– Precisamos unir forças e trabalhar juntos nesse momento. A função de Gerente é bastante importante e requer muitos cuidados. É necessário que diretores, jogadores e principalmente o torcedor, abrace o clube rumo à classificação no Paraibano e às conquistas na sequência do ano – frisou o agora gerente, que seguirá também na função de auxiliar técnico fixo do Alvinegro.

Kléber Romero é ex-atleta do Treze. Em 2005, como zagueiro, Kléber conquistou um título estadual com o Galo e fez parte da histórica campanha do clube na Copa do Brasil naquele ano.

Atualmente, o ex-atleta ocupa a função de Auxiliar Técnico Fixo do Alvinegro, onde conquistou o Vicecampeonato da Série D do Campeonato Brasileiro no ano passado.