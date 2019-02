Diretoria do Treze anuncia novo treinador para sequência da temporada

A diretoria do Treze não esperou muito para anunciar o nome do substituto de Maurílio Silva, demitido no final da noite de ontem, após a derrota por 1 a 0 para a Perilima.

Na tarde desta segunda-feira (04), o diretor de futebol Paulo Sérgio Gayoso Meira confirmou o treinador Marcinho Guerreiro como novo comandante do Galo para a sequência da temporada.

O profissional, de 40 anos, é ex-jogador e fez parte do elenco do Alvinegro no título estadual de 2010.

Seu último trabalho foi no Maranhão Atlético Clube, que deixou recentemente na sexta colocação do Campeonato Maranhense.

Ano passado, pelo Imperatriz-MA, Guerreiro conquistou o acesso da Série D para a C, inclusive enfrentando o Treze na semifinal da quarta divisão nacional.