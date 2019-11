Diretoria do Treze anuncia aquisição de meia: “Nosso 10 chegou”

A diretoria do Treze anunciou nesta sexta-feira (29) o que, em tese, é sua principal contratação para a temporada 2020.

O meia Moisés, de 33 anos, teve seu nome confirmado como reforço do Galo. Ex-ABC e com passagens marcantes pelo Vila Nova, o jogador chega com status de camisa 10.

– Será uma honra e grande responsabilidade defender a camisa do maior da Paraíba. Estou confiante e determinado para que a temporada 2020 traga muitas alegrias para a torcida do Treze – comentou o armador, em publicação da assessoria de imprensa alvinegra nas redes sociais.

Moisés é o único meia confirmado no elenco trezeano até o momento. Além dele, o clube anunciou outros 13 nomes, mas nenhum para a posição que ele desempenha dentro de campo.

Apesar de não ter divulgado ainda o elenco completo, a diretoria do Galo garante que a lista já é suficiente e que os demais jogadores que vão compor o grupo alvinegro em 2020 vão ser anunciados no domingo, no evento para a apresentação oficial do novo Treze.