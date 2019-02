Diretoria do Bota-PB critica FPF após ter pedido de antecipação de jogo negado

Depois de vencer o Fortaleza no último fim de semana, o Botafogo-PB havia anunciado a alteração da partida contra o CSP, pela quinta rodada do Campeonato Paraibano, do sábado (09), para a sexta-feira (08) a noite, para ganhar mais tempo de descanso entre a partida e a viagem para o Mato Grosso do Sul, onde enfrentará o Operário, no dia 13, pela Copa do Brasil.

Acontece que, oficialmente, a Federação Paraibana de Futebol não havia homologado a mudança, pois não havia consultado o Tigre sobre a antecipação do jogo.

O presidente do CSP, Josivaldo Alves, não gostou da situação, e rejeitou a antecipação da peleja. A FPF, por sua vez, decidiu aceitar a decisão do CSP, e manteve a partida para o sábado, às 16h.

Diante da negativa do adversário, o Botafogo-PB preferiu não insistir no caso mas, em suas redes sociais, criticou a falta de apoio da Federação a um filiado que disputará um torneio nacional, no qual levará o nome do estado para todo país.

– O Botafogo é um filiado da FPF e esperava que, como tal, tivesse apoio na participação de uma competição nacional, condição que eleva o futebol do estado – diz trecho da postagem.