Diretor do Basquete Unifacisa fala ao Estadão e destaca pioneirismo de gestão

O Diretor do Basquete Unifacisa, Diego Gadelha, viajou até São Paulo, a convite do Estadão, para participar do Programa Cesta no Estadão. Na entrevista, realizada na última quinta-feira, 28, e transmitida ao vivo no Facebook e Twitter, o diretor falou sobre o início do projeto, a histórica conquista da Liga Ouro e a campanha do primeiro time paraibano no NBB.

No início da entrevista, o diretor afirmou que o projeto foi inspirado nos grandes centros educacionais dos Estados Unidos.

“Estudando em Harvard, tive a oportunidade de conhecer a parte de esporte deles, vi que é uma coisa que as universidades americanas trabalham com muito profissionalismo, num nível elevadíssimo. Então, quando voltei, tive a ideia de trazer esse modelo, adaptando para a nossa realidade. É um projeto pensado não apenas para o basquete, mas sim para todo o ecossistema da Unifacisa”, apontou.

O basquete Unifacisa solidificou o modelo faculdade-esporte, algo comum nos Estados Unidos. Enchendo a arena Unifacisa no NBB, com média de público de mais de mil pessoas, os jogos são um verdadeiro espetáculo. Segundo ele, em uma cidade onde o esporte predominante é o futebol, os desafios são muitos.

“Você tem que fazer com que as pessoas tenham vontade de ir ao ginásio. A gente tinha que criar uma nova cultura e para isso proporcionamos um grande evento, independe até do jogo. O que se faz de ativações, de entretenimento é tão agradável que as vezes o time pode até perder dentro de quadra e ainda assim, o torcedor saí dali feliz de ter participado do espetáculo que é um jogo de basquete. Esse é o modelo trabalhado pela Unifacisa”, afirmou.

O basquete faz parte de um grande ecossistema, que há 20 anos transformou a realidade de uma região, oferecendo ensino de excelência e tendo ao seu redor empresas de saúde, tecnologia e inovação, cultura e desenvolvimento social.

“As pessoas olham para o basquete e se perguntam, como que um time universitário chega ao NBB e faz uma campanha tão bonita? Vão estudar um pouco sobre a Unifacisa e descobrem que é uma instituição com um curso de Medicina que é um dos melhores no Brasil, nota máxima no MEC, um centro universitário com curso de Ciências Aeronáuticas, Sistemas de Informação, como que isso existe no interior da Paraíba? E é aí que elas descobrem que é uma região muito rica em inovação, tecnologia e educação”, afirmou.

Ele destacou ainda, toda a estrutura que existe para dar suporte aos jogadores.

“A Arena fica dentro da estrutura da Unifacisa, então os jogadores têm à disposição uma academia moderna, climatizada, com 4 andares. Na faculdade também temos uma de nossas Clínicas-Escola, onde os jogadores têm acesso a fisioterapia e reabilitação, então toda a estrutura do curso de Fisioterapia também está à disposição dos jogadores, tudo isso trabalhando de forma interdisciplinar em prol do atleta”, finalizou.