Diá gera polêmica, presidente do Treze rebate e cancela acordo com Campinense

“Se o torcedor do Campinense tiver dinheiro para ir só a um dos nossos próximos dois jogos, deixe para ir na quarta-feira, contra o Botafogo do Rio. A gente sabe que está caro. Então deixa para ir contra o Botafogo. É jogo de Copa do Brasil e vale muito para o Campinense”.

A polêmica declaração é do técnico da Raposa, Francisco Diá, que às vésperas do Clássico dos Maiorais sugeriu ao torcedor rubro-negro que, em caso de aperto no orçamento, optasse por comparecer ao estádio somente no meio de semana, quando o clube vai estrear no torneio nacional.

Em resposta à fala do treinador adversário, a diretoria do Treze resolveu cancelar um acordo que estava sendo costurado nos bastidores com a direção do Campinense: uma determinada quantia de ingressos seria destinada ao Rubro-Negro para comercialização na loja oficial da Raposa, com a respectiva arrecadação ficando com o visitante.

No jogo da volta, no returno, dia 23 de março, quando o Campinense será mandante do clássico, a cortesia seria devolvida.

– Eu não quero entrar em detalhes de números, mas as duas diretorias iriam fazer essa troca de ingressos. Só que, em função dessa declaração infeliz, nós não vamos mais fazer isso aí – afirmou o presidente do Galo, Walter Cavalcanti Júnior.

E o mandatário do Treze complementou: “Por se tratar de um clássico tão grande, considero uma declaração infeliz do treinador do nosso rival. Treze x Campinense é um dos maiores, senão o maior clássico do interior do Brasil, e ele fazer uma declaração para que sua torcida não se fizesse presente. Achei que foi infeliz. Eu, ao contrário dele, convoco tanto a torcida do Treze quanto a do Campinense para fazer uma grande festa no Clássico dos Maiorais”.

Em situações parecidas e vindo de derrotas, Treze e Campinense se enfrentam no estádio Amigão, às 16h de domingo (10), pela quinta rodada do Paraibano 2019.

O Galo está mais sufocado. O time, que vai estrear o técnico Marcinho Guerreiro ante o rival, é o terceiro colocado do Grupo A, com seis pontos, dois atrás do vice-líder Sousa.

Já a Raposa está no segundo posto do Grupo B, com 7 pontos, mas não pode vacilar, já que a Perilima é terceira e soma 5.