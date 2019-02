Deyverson pede desculpas a Richard e a palmeirenses após cusparada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Horas depois da derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o atacante Deyverson pediu desculpas por ter cuspido em Richard, volante do time rival, e sido expulso no clássico.

O pronunciamento do centroavante alviverde, que saiu do Allianz Parque sem dar entrevistas, foi feito pelo Instagram.

“Boa noite a todos. Estou aqui para pedir desculpas pelo acontecimento de hoje (sábado) à tarde. Infelizmente, depois de sofrer uma entrada dura, acabei perdendo a cabeça e cometi um erro. Peço desculpas ao Richard, jogador do Corinthians, aos meus companheiros, comissão técnica, aos torcedores do Palmeiras e a todos que estavam assistindo ao jogo. Sei que, dentro de campo, sou exemplo para muitas pessoas e estou muito triste e arrependido pelo que aconteceu. Não acontecerá novamente e vou continuar trabalhando muito para voltar a dar alegrias para a torcida do Palmeiras”, publicou o camisa 16.

A expulsão de Deyverson aconteceu já nos minutos finais do Dérbi. Ele puxava contra-ataque para o Palmeiras quando sofreu falta do zagueiro Henrique. Os dois caíram e o centroavante alegou ter sido pisado, além de reclamar de um suposto toque de Richard em sua cabeça. Enquanto o Verdão se preparava para cobrar a falta na área, Deyverson discutiu com Richard e acabou cuspindo no adversário, de frente para o árbitro Luiz Flávio de Oliveira.