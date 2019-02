Deyverson é suspenso por seis jogos por cusparada contra o Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O atacante Deyverson, do Palmeiras, foi suspenso por seis partidas do Campeonato Paulista em julgamento ocorrido nesta segunda-feira (11), no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP). O jogador pegou a pena mínima por ter cuspido no volante Richard, do Corinthians, durante o clássico entre as equipes no último dia 2. Já o técnico Luiz Felipe Scolari, que foi denunciado por desrespeito à arbitragem, recebeu só uma advertência.

Com o gancho, Deyverson só deve voltar a ficar à disposição no estadual na última rodada da primeira fase, quando o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta, em 20 de março. Ainda cabe recurso ao Pleno do TJD. Ele está liberado para atuar em outras competições, como a Libertadores.

Deyverson havia sido denunciado no artigo 254-B, que prevê suspensão de seis a 12 jogos. Pesou para que ele recebesse a pena mínima o fato de o jogador ser réu primário no TJD -ele já havia sido expulso outras quatro vezes pelo Palmeiras, mas sempre disputando outros campeonatos.

Em seu depoimento, Deyverson voltou a assumir a culpa pela cusparada, se disse arrependido e lembrou que já havia pedido desculpas na ocasião. O centroavante afirmou ainda que está passando por tratamento com um psicólogo. Já a defesa do Palmeiras destacou que o jogador já havia sido punido pelo clube, com uma multa de R$ 350 mil, e pediu a pena mínima, o que foi atendido pelo tribunal.

No caso de Felipão, o técnico foi denunciado no artigo 258 por proferir as seguintes palavras ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira após o clássico, vencido pelo Corinthians por 1 a 0: “Parabéns! Você é maravilhoso para apitar nossos jogos”. No julgamento, o TJD entendeu que não houve desrespeito e apenas advertiu o treinador, que não compareceu à sessão, já que comanda o Palmeiras no jogo contra o Bragantino às 20h desta segunda-feira, no Pacaembu.