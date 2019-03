Destaques do Belo esperam encaminhar classificação contra o Londrina já na ida

O Botafogo-PB encerrou nesta terça-feira (12) a preparação para mais uma etapa da Copa do Brasil 2019.

Nesta quarta-feira (13), a equipe comandada por Evaristo Piza encara o Londrina, no Almeidão, pela terceira fase do torneio nacional, que a partir de agora tem jogos de ida e volta

Grande destaque do time em 2019, o meio campista Clayton falou sobre o confronto, que será decidido no Paraná, no dia 3 de abril. Para o camisa 7 botafoguense, é importante que uma boa vantagem seja conquistada em João Pessoa para que possa haver tranquilidade na partida de volta.

– A gente vem fazendo boas campanhas em todos os campeonatos. Com certeza gostaríamos de decidir em casa, então temos que fazer um resultado bom para levar para lá. Vamos estudar as características deles para fazer um bom jogo e conseguir alguma vantagem. Conversei com alguns torcedores pedindo apoio para lotar o Almeidão e empurrar a gente. Serão o décimo segundo jogador e esperamos conseguir a vitória para eles – disse.

Se Clayton se destacou contra o Tombense-MG, marcando os dois gols do empate por 2 a 2 que levou a partida para os pênaltis, quando Saulo decidiu, Marcos Aurélio também anotou dois tentos contra o Vitória-BA, pelo Nordestão, e foi o craque da partida.

Um dos gols no Barradão saiu de uma paulada em cobrança de falta de muito longe, que morreu no ângulo esquerdo do goleiro rubro-negro. Questionado sobre a pontaria, o meio campista se diz pronto para ajudar aos seus companheiros.

– Vamos treinar para isso. A intenção é sempre de ajudar o Botafogo-PB. Contra o Vitória fui feliz. Precisamos estar concentrados e focados para encaminhar a classificação. Estamos bem no campeonato, essa sequência é muito importante não só para os jogadores, mas para os clubes também. Sabemos que é um jogo importante e vamos com força total para fazer um bom jogo – afirmou.

Adversário de amanhã, o Londrina-PR conta com uma equipe bastante jovem, com média de idade de 23,2 anos, segundo o site transfermarkt, contra 27,8 do Botafogo-PB. Apesar do rival disputar a Série B do Brasileiro, Marcos Aurélio acredita que a experiência dos jogadores botafoguenses pode pesar a favor em um momento tenso e de decisão.

– (A experiência) Conta muito quando você tem uma série de jogadores experientes. Com jovens, essa sequência de jogos importantes pode pesar um pouco para os mais novos – alertou.

A expectativa para a partida, que se inicia às 19h15 desta quarta (13), é de casa cheia. Dos 13 mil ingressos colocados à venda, devido as restrições da arquibancada sombra do Almeidão, mais de 5 mil já haviam sido vendidos na manhã desta terça (12).