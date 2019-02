Destaques do Basquete Unifacisa analisam jogos fora de casa

Em ritmo acelerado de treinamentos, o Basquete Unifacisa segue aprimorando a parte tática e física para a sequência de cinco jogos fora de casa pela Liga Ouro 2019.

Na vitória contra o Rio Claro e no revés contra o São Paulo, ambos realizados na Arena Unifacisa, a equipe paraibana teve alguns destaques individuais, entre eles o armador norte-americano Nate Barnes e o ala Audrei Parisotto, que lideram a lista de maiores pontuadores do time, com 33 e 25 pontos, respectivamente.

Barnes fez uma projeção para os próximos compromissos fora de casa e elogiou a torcida do Basquete Unifacisa, que lotou a Arena nos dois primeiros jogos.

“Amei os torcedores, realmente eles fazem muito barulho e me deram energia. Foram só as primeiras partidas, temos muito pela frente ainda. Temos que nos manter unidos, pois todo jogo será uma decisão”, afirmou.

Além de marcar 33 pontos, Barnes também anotou sete assistências nas duas primeiras partidas da Liga Ouro, liderando o quesito na equipe. Já Audrei, com 25 pontos, se destacou nos rebotes: foram 10 no total.

“Individualmente, acho que consegui ajudar a equipe. Mas o que me proponho a fazer é passar experiência ao time para não deixar a equipe se entregar nos momentos ruins. Além disso, não podemos ter tanta euforia nos bons momentos. Houveram erros nos primeiros jogos, mas é algo absolutamente normal. Tivemos uma grande vitória e até mesmo na derrota buscamos o jogo o tempo todo”, disse o ala.

Audrei projeta equilíbrio para os próximos duelos do Basquete Unifacisa. “Os jogos serão muito disputados, pois o campeonato está assim. Nosso próximo adversário teve resultados apertados e isso mostra o equilíbrio do campeonato. Temos que ter foco e concentração total, pois será um jogo duro. Mas para cumprir o que almejamos, temos que buscar essas vitórias fora de casa”, completou.

O Cerrado, até o momento, se encontra na mesma situação do Basquete Unifacisa na tabela, com uma vitória (contra Rio Claro) e uma derrota (para o São Paulo).

A partida entre Basquete Unifacisa e Cerrado será realizada em Brasília, no Ginásio da Iesplan. O duelo terá início às 20 horas.