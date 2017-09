NO SÍLVIO PORTO

Desportiva Guarabira atropela Sport Campina e retorna à elite após seis anos

Com o acanhado estádio Silvio Porto completamente lotado, em uma quarta-feira (13) tumultuada fora de campo na segunda divisão do campeonato estadual, a Desportiva Guarabira colocou um sorriso enorme nos amantes de futebol do Brejo paraibano.

Podendo até empatar contra o Sport Campina, o Azulão fez muito mais do que o necessário: fez 3 a 0, classificou-se para a final e consequentemente se garantiu na elite do Campeonato Paraibano de 2018.

Os gols guarabirenses foram anotados por Moisés, Ebinho e Éverton.

Foto: Divulgação / AD Guarabira

Antigo Guarabira Esporte Clube, o velho conhecido “Espantalho do Brejo” mudou de nome em 2005 para Associação Desportiva Guarabira. O mascote mudou também. Agora é o “Azulão do Brejo”, que volta à elite estadual após seis anos.

Na final, o time brejeiro vai encarar o vencedor de São Paulo Crystal x Nacional de Patos, que jogariam nesta quarta, no Almeidão, em João Pessoa. Porém, uma liminar obtida na Justiça pelo time de Cruz do Espírito Santo adiou a peleja.