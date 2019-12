Despedida de Gabigol do Flamengo e do Maracanã pode acontecer nesta 5a feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A despedida do Flamengo ao Maracanã na temporada, em jogo com o Avaí a partir das 20h desta quinta-feira (5), pode marcar também um adeus definitivo do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao estádio no Rio de Janeiro.

Cedido por empréstimo pela Inter de Milão (ITA), o jogador tem contrato com o Flamengo somente até o fim deste ano e vê seu futuro em aberto.

“Vai ser especial para mim. [Tem sido especial] Desde a primeira vez no Maracanã. Pode ser a última, a gente não sabe. Estou muito animado para esse jogo, espero que esteja com casa lotada. Se eu voltar a jogar, vou ficar muito feliz também”, disse o artilheiro flamenguista na temporada, com 42 gols.

Antes da Libertadores e do Brasileiro terem sido definidos, o Flamengo sinalizava ter um acerto com a equipe de Milão pelo jogador. As condições do negócio, no entanto, mudaram com a confirmação dos títulos, com atuações de destaque de Gabigol. Ele agora também é alvo de clubes do futebol europeu.

Após o confronto com os avaianos, já rebaixados para a segunda divisão, o Flamengo terá um outro compromisso pelo Nacional, diante do Santos, fora de casa, e a disputa do Mundial de Clubes para fechar 2019.

Além de Gabigol, o time rubro-negro deverá ter diante do Avaí o meia Everton Ribeiro, desfalque na rodada passada, na vitória sobre o Palmeiras, por conta de dores no joelho esquerdo. O zagueiro Pablo Marí, também fora contra os palmeirenses, ainda é dúvida.

Já o Avaí vai para a partida na capital fluminense sem Léo e João Paulo, ambos suspensos por acúmulo de três cartões amarelos.

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Rhodolfo (Pablo Marí) e Filipe Luís; Arão, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. T.: Jorge Jesus​

AVAÍ

Vladimir; Lourenço, Marquinhos Silva, Eduardo Kunde e Ramon; Marcinho, Wesley e Richard Franco; Gabriel Lima, Caio Paulista e Jonathan. T. (interino): Evando Camillato

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h desta quinta-feira

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)