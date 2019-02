Desesperados, Serrano e CSP duelam para tentar fugir da degola

Embalados por bons resultados, mas ainda pressionados na zona de rebaixamento de suas chaves, Serrano e CSP medem forças logo mais, às 16h, no estádio Amigão, na abertura da sétima rodada do Campeonato Paraibano 2019.

O Lobo da Serra vem de empate sem gols no Sertão, contra o Atlético de Cajazeiras, e precisa da vitória para chegar aos oito pontos e, pelo menos momentaneamente, deixar a última colocação do Grupo A.

Para tanto, o técnico Evandro Nóbrega trabalhou bastante jogadas de bola parada durante a semana e pretende escalar uma equipe ofensiva contra o Tigre praiano para tentar repetir o resultado da partida do primeiro turno, o único triunfo serranista na competição: 1 a 0, em João Pessoa.

Já o CSP, do dirigente e técnico Josivaldo Alves, que vem de vitória contra o Nacional de Patos, quer repetir a fórmula da juventude com a experiência, usada na última rodada, para surpreender o Serrano. A aposta do time pessoense é no ataque formado por Lúcio Curió, de 34 anos, e o jovem Di, 18.

Arbitragem

Wagner Tavares, de Sergipe, apita Serrano x CSP. Ele contará com as assistências de Oberto Santos e Bruno Eduardo, ambos da FPF.

Prováveis escalações

Serrano: Rodrigo Calchi, Ferreira, Darlan, Weverson e Jeferson Sandes,; Fernando, Roberto e Renato Diniz; Ivandro Neto, Ítalo e Erivan. Técnico: Evandro Nóbrega.

CSP: Wallace, Igor, Inha, Gilmar Pitibu e Kaio; Luiz Gustavo, Léo Silva, Henrique e Arthur Diego; Lúcio Curió, Di. Técnico: Josivaldo Alves.