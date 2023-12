Deputado homenageia atletas paraibanos campeões de vôlei de praia

Por proposição do deputado estadual Bosco Carneiro, a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou moção de aplausos aos atletas André Loyola Stein e George Souto Maior Wanderley, que conquistaram o 1º lugar do TOP 12 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, temporada 2023, e aos vice-campeões Renato Andrew Lima de Carvalho e Vitor Araújo Gonçalves Felipe.

As duas duplas disputaram representando a Paraíba, sendo George natural de Campina Grande e Vitor Felipe, de João Pessoa.

A iniciativa do deputado Bosco é reconhecer e valorizar os atletas e clubes paraibanos, como também enaltecer a capital do Estado, que se destaca ao longo dos anos pela prática do vôlei de praia.

“Voltamos a sediar o Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, com a disputa entre os melhores atletas do país, e tivemos a felicidade de ter na final duas duplas representando o nosso Estado. Paraíba teve ouro e teve prata”, comemorou o deputado.

Os campeões do Circuito, a dupla André e George, são também campeões dos Jogos Pan-Americanos realizados no último mês de outubro, no Chile.