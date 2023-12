Delegação da Paraíba conquista 92 medalhas nas Paralimpíadas Escolares

A delegação da Paraíba, que retornou de São Paulo, nesse domingo (3), das Paralimpíadas Escolares, conquistou 92 medalhas. Desse total, foram 34 de ouro, 32 de prata e 26 de bronze.

Com o quantitativo conquistado, a Paraíba encerrou a competição na sétima colocação geral dos 27 estados participantes, como o melhor índice das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Em 2022, foram 69 medalhas conquistadas. Agora, houve um aumento de 23 medalhas, mostrando que o paradesporto está em ascensão no estado.

“Foi mais uma prova concreta de que, a cada ano que passa, com os investimentos por parte do Governo do Estado, o segmento só vem avançando, pois fomos a melhor performance das regiões Norte e Nordeste nesta etapa nacional das Paralimpíadas Escolares”, destacou Jean Azevedo, chefe da delegação da Paraíba.

As Paralimpíadas Escolares foram destinadas aos atletas de 12 a 17 anos e são organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), arcou com as passagens aéreas de toda a delegação, que contou com 124 integrantes, entre atletas, treinadores, guias, dirigentes e integrantes de comissões técnicas.

“Essa participação foi mais um grande marco com 92 medalhas, pois de todas as delegações, ficar na sétima posição geral, à frente de vários estados, é algo para se comemorar bastante. Por isso, o Governo do Estado mostra toda sua satisfação em apoiar o paradesporto, seja executando projetos, programas e diversos outros apoios, consolidando a força do paradesporto paraibano”, frisou Lindolfo Pires, secretário da Sejel.