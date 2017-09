SEGUNDINHA

Definidos dia e local para decisão entre São Paulo Crystal e Nacional de Patos

Depois de mais de duas horas reunidos na sede do Ministério Público, em João Pessoa, na manhã desta segunda-feira (18), dirigentes de São Paulo Crystal e Nacional de Patos, representantes da FPF, Procon Estadual e Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, finalmente chegaram a um acordo para a partida decisiva pelas semifinais do Paraibano da segunda divisão.

E o jogo que vai apontar o segundo clube para a final do certame, consequentemente com a garantia de acesso à elite em 2018, será disputada no próximo domingo (24), às 16h, no Estádio Sílvio Porto, em Guarabira.

Foto: Ascom / FPF

Inicialmente a partida aconteceria em Cruz do Espírito Santo, sede do São Paulo Crystal. Mas depois de declarações polêmicas do prefeito da cidade e o consequente acirramento entre as equipes, a Polícia Militar e os dirigentes acertaram a transferência do jogo para o Almeidão, em João Pessoa.

Novas polêmicas surgiram, a Justiça Desportiva foi acionada e uma liminar acabou adiando a peleja.

No primeiro jogo, disputado em Patos, o Naça venceu de 2 a 1, de virada, e agora precisa de um empate para se garantir na final e no Paraibano 2018.

Curiosamente, São Paulo Crystal e Nacional de Patos vão decidir na casa da Desportiva Guarabira, que desbancou o Sport Campina e está de camarote, esperando o adversário da final.