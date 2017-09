LUTA PELO ACESSO

Definidos confrontos das quartas de final da Segundona do Paraibano

A última rodada da fase classificatória da Segundona do Campeonato Paraibano 2017 aconteceu ontem e finalmente definiu os confrontos das quartas de final do certame, que vai levar campeão e vice para a elite do futebol estadual em 2018.

Pelo Grupo do Sertão, Nacional de Pombal e Nacional de Patos se enfrentaram no Pereirão e ficaram no empate em 1 a 1, resultado que ratificou a classificação das duas equipes.

Já no Grupo do Agreste, o Sport Campina confirmou seu favoritismo e bateu a Picuiense por 2 a 0, no Amigão, acabando a fase como líder da chave.

Por fim, pelo Grupo do Litoral, no Tomazão, em João Pessoa, o lanterna Miramar se despediu da competição com vitória por 1 a 0 ante os reservas da classificada Desportiva Guarabira, enquanto no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, o São Paulo Crystal atropelou o Spartax: 5 a 1.

Veja como ficaram os confrontos das quartas de final da Segundona do Paraibano 2017, que terão locais, datas e horários confirmados nesta quinta-feira pela FPF.

Femar x São Paulo Crystal

Perilima x Nacional de Patos

Spartax x Sport Campina

Nacional de Pombal x Desportiva Guarabira

Os times à direita decidem vaga nas semifinais jogando em casa.