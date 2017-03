PARAIBANO

De volta à lanterna, Paraíba encara o motivado Serrano no Perpetão

foto: Serrano/Divulgação

Sem vencer desde a sétima rodada, o Paraíba entra em campo, neste domingo (19), no Estádio Perpetão para buscar uma recuperação no campeonato que lhe possibilite sair da zona de rebaixamento. Como adversário, o time de Cajazeiras tem o Serrano, que vem de duas vitórias no estadual.

Após empatar em 0 a 0 com o Atlético-PB, na última quarta-feira, o Paraíba dispensou nada menos que seis jogadores. O lateral-esquerdo Arnold, os zagueiros Ricardo e Correia, o meia Tobias e atacantes Daniel Piauí e Vavá já não fazem mais parte do time comandado por Neto Maradona.

Já o Serrano, vai para o terceiro jogo sob o comando do treinador Luciano Silva. O Lobo da Serra está embalado, depois de vencer o Internacional-PB por 3 a 2, na última quarta-feira.

Sem desfalques, Luciano Silva deve mandar a campo o mesmo time que enfrentou o Colorado.

O Serrano ocupa a sexta posição, a um ponto do Atlético-PB, quinto colocado, e do Treze, que está no G4.

A bola rola, no Estádio Perpetão, a partir das 17h e a arbitragem da partida fica por conta de Diego Roberto, com José Maria Neto e Schumacher Marques como seus auxiliares.

Prováveis escalações

Paraíba: Bel; Renatinho, Edvan, Afonso e Geitalo; Cleidson, Olavo, Cleitinho e Marquinhos; Carlinhos e França. Técnico: Neto Maradona.

Serrano: Rafael Copetti; Igor, Werverson, Lucas e Camargo, Izaias, Viola, Renato Diniz e Hugo; Rafael Ibiapino e Diego Furtado. Técnico: Luciano Silva.