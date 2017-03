PARAIBANO 2017

De virada, Serrano bate Internacional-PB e segue na luta por classificação

foto: divulgação

O Grêmio Serrano conseguiu mais um grande resultado no Campeonato Estadual. De virada, o Lobo da Serra venceu o Internacional Paraibano por 3 a 2 nesta quarta-feira, no estádio Amigão, mantendo na luta pela classificação entre os quatro primeiros colocados.

O Inter saiu na frente com gol de Júnior Alves, aos 18 minutos de partida. O Serrano não se intimou com o tento sofrido e empatou aos 30, por intermédio de Diego Furtado. E virou ainda na etapa inicial com Rafael Ibiapino, aos 36 minutos.

No segundo tempo, o Lobou ampliou o placar com Hugo Sanches. O time colorado, que teve dois jogadores expulsos – Thiago Almeida e Júnior Alves – ainda marcou mais um gol através de Téo.

Com o resultado, o Serrano segue na sexta posição, com 17 pontos, um de diferença para o Treze, o quarto colocado. O Internacional-PB, é o sétimo colocado, com 16. No próximo domingo, o Lobo vai encarar o lanterna Paraíba, em Cajazeiras, enquanto que o Inter enfrentará o CSP.