De virada, Atlético-PB goleia Perilima e deixa a lanterna do Paraibano

No duelo dos desesperados, deu Atlético de Cajazeiras. E em grande estilo. Mesmo com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, o Trovão Azul goleou a Perilima, de virada, por 4 a 1, neste sábado, no Estádio Amigão.

Os gols do Atlético foram marcados por França (2), Renan Henrique e Chiclete, cabendo a Fábio Lima anotar o tento de honra da Águia.

Essa foi a segunda derrota seguida da Perilima, de virada, em pleno Amigão. Na rodada anterior, o time perdeu para o Campinense, tomando dois gols nos acréscimos.

Com a vitória, o Atlético de Cajazeiras chega a 5 pontos e deixando a lanterna da competição para a Perilima, que permanece com dois.

Na penúltima rodada, o Trovão irá receber o Campinense, na próximia quinta-feira, no Perpetão. A Perilima terá pela frente o Treze, na terça-feira, Estádio no Amigão.

Ficha Técnica

Perilima

Isaias, Denis, José Werison (Ewerton), Edu Brito e Dudu Paraíba; Ezequias (Vitinho), Igor Chrystian (Rogério), Renatinho e Stronda (Chiquinho); Peixeiro e Fábio Lima.Técnico: Dinho Silva

Atlético de Cajazeiras

Geison, Caio (Alex Ferreira), Renan, Egon e Lau; Edgar, Chiclete, Renan Henrique e Wellington Saci (Luã Cleyton); França (Tchê Tchê) e Guerreiro (Diego Higino depois Duilio). Técnico: Fininho

Gols -Fábio Lima (P), aos 41min do 1ºT, França (A), aos 9min e aos 17min, Renan Henrique (A), aos 27min, Chiclete (A), aos 38min do 2ºT

Cartão amarelo – Guerreiro, Herbert (A), Stronda, Renatinho, Peixeiro, Dudu Paraíba (P)

Cartão vermelho – Egon (A), Renatinho (P)

Árbitro – Wagner Reway

Assistentes – Luís Filipe e Rafael Guedes