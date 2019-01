De técnico novo, Sousa busca reação contra o Esporte de Patos no Marizão

O Sousa entra em campo neste sábado, para enfrentar o Esporte, disposto a buscar a reação no Campeonato Paraibano. O duelo acontece às 17h, no estádio Marizão, em Sousa.

O Dino está na última colocação do Grupo A, com dois pontos, frutos de empates com Campinense e Perilima.

Vindo de dois empates, o Dinossauro aposta na estreia do treinador Roberto Carlos, que retorna ao clube após quatro anos. Ele assumiu o posto de Jazon Vieira, demitido depois do empate com a Perilima.

– Minha vinda foi um convite do Aldeone, vim em busca deste desafio, pela situação que o clube está, pela competição como ela é. Estamos perto da zona de rebaixamento, mas ainda temos oito jogos, e esperamos reagir sábado contra o Esporte de Patos – disse o novo comandante.

Em quatro dias, Roberto Carlos passou a conhecer o grupo de jogadores e vai buscar tirar o melhor de cada um para reagir no campeonato.

Sobre reforços, ele admitiu ter um grupo reduzido de atletas e que pretende contar com mais peças, mas deixou o assunto para depois do compromisso do próximo sábado.

– Os atletas tem qualidade. É um grupo reduzido, mas de qualidade. É um grupo que quer vencer. Estamos procurando saber o que está acontecendo, mas vamos trabalhar até o dia do jogo e dar de presente a torcida uma vitória. Tenho um jogo difícil, tem que ter calma. Temos um grupo forte, com algumas carências em outros setores, e depois do jogo vamos analisar friamente – explicou.

Quando dirigia o Iguatu-CE, antes de se mudar para o sertão paraibano, o treinador enfrentou o Sousa duas vezes na pré-temporada, o que lhe dá certo conhecimento sobre o que precisa ser aprimorado para que a equipe possa render mais e conseguir as vitórias.

– Trabalhamos a dinâmica do jogo. Joguei dois amistosos antes da estreia, e vamos trabalhar em cima dessas dificuldades. Esperamos corrigir 50% ou 60% disso, porque com a bola nos pés temos muita qualidade, mas deixamos um pouco a desejar sem ela – concluiu.