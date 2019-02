De técnico novo, Nacional encara o rival Esporte no JC

Nacional e Esporte fazem outro clássico regional neste domingo, pelo Paraibano 2019. Vale ressaltar que, desde que retornou ao futebol paraibano do primeiro escalão, o Patinho vem trocando farpas com o Canário. Mas agora é a hora de as equipes patoenses se enfrentarem.

O Alvirrubro conquistou a primeira vitória no estadual na rodada passada, quando derrotou o Serrano-PB por 2 a 0. Com isso, Washington Lobo considera fundamental emplacar o segundo triunfo para se desgarrar das últimas colocações.

O Nacional de Patos vive uma realidade semelhante à do Treze. Afinal, possui duas vitórias e duas derrotas, fato que resultou na demissão do técnico Índio Ferreira.

E, para mais uma comparação inusitada com o Galo, o Canário trouxe Maurílio Silva, ex-treinador do Alvinegro, para dar sequência à temporada da equipe. O comandante, inclusive, estreia já com o peso de um clássico acirrado. É para lotar o estádio!

Nacional de Patos x Esporte de Patos

Local: Estádio José Cavalcanti (Patos)

Horário: 17h

Arbitragem: Eduardo de Santana (SE), Schumacher Marques (PB), Paulo Ricardo (PB) e Joselito Moreira (PB) como quarto árbitro.

Com Globoesporte/pb