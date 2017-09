ELE CHEGOU

De surpresa, diretoria do Treze apresenta treinador para 2018

Há seis temporadas sem conquistar títulos, o Treze aposta num ex-rival e grande nome do futebol nordestino para acabar com esse jejum em 2018.

E na tarde desta quarta-feira (30), a diretoria do Galo apresentou o técnico Oliveira Canindé, que foi campeão do Nordestão de 2013 defendendo as cores do Campinense, maior rival do Alvinegro.

Em uma entrevista coletiva marcada às pressas, uma vez que a imprensa só tomou conhecimento da chegada do treinador horas antes da apresentação oficial, o profissional respondeu várias perguntas e teve seu primeiro contato com o estádio Presidente Vargas.

Canindé desembarcou na cidade na terça-feira (29), e ontem passou o dia reunido com os diretores de futebol do Treze, Alancardec Moraes e Fábio Azevêdo, já traçando o planejamento para a temporada 2018.

No ano que vem, além do Campeonato Paraibano, o calendário alvinegro agenda as disputas do Pré-Nordestão, contra o Cordino-MA, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

Para avançar à fase de grupos da Copa do Nordeste, o Galo precisará passar pelo vice-campeão maranhense. Os dois jogos ainda não tiveram suas datas definidas pela CBF, mas sabe-se que o Treze decide em casa.

Foto: Ascom / Treze FC

– Eu acredito que no esforço de todas as partes envolvidas, direção, comissão e atletas, se a gente acertar nas contratações, eu tenho certeza que a gente tem tudo para fazer com que conquistemos o título (Paraibano). Queremos que o Treze volte a conquistar os títulos que ele é acostumado – afirmou Canindé.

O sorteio para definição dos grupos da Copa do Nordeste 2018 acontece na próxima semana, em São Luís-MA, onde a CBF deve anunciar novidades sobre as datas de Cordino x Treze e Itabaiana x Náutico, confrontos que vão definir os dois últimos clubes participantes do regional.