De bem com a vida, Fluminense enfrenta o Coritiba; saiba onde assistir

O Fluminense enfrentará o Coritiba, neste sábado, às 21h, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Maracanã, sendo a penúltima do Tricolor no estádio nesta temporada, onde a equipe tem tido uma boa campanha.

O clube das Laranjeiras já não almeja mais nada no Brasileirão, em que atualmente é o oitavo colocado. Já o time paranaense é o 19º, mas ainda luta contra o rebaixamento, e dependendo dos resultados, poderá matematicamente cair para segunda divisão após este jogo.

Com o título da Conmebol Libertadores de 2023 e a vaga para a competição do ano que vem, o Fluminense leva o Campeonato Brasileiro mais focado no Mundial de Clubes.

Ainda assim, enxerga com seriedade o Brasileirão, já que outros clubes ainda têm interesse no desenrolar da competição.

O Flu vem de uma vitória por 1 a 0 contra o São Paulo, além de dois empates com Inter e Flamengo desde o jogo que deu a glória eterna contra o Boca Juniors.

O Coritiba luta para evitar o rebaixamento já nesta rodada. Para isso, o Coxa tem que vencer e ainda torcer para Cruzeiro ou Vasco não ganharem. Se perder ou empatar, o Alviverde terá a queda confirmada.

O Coritiba vem de bom momento, com duas vitórias seguidas (sobre América-MG e Cruzeiro).

Ficha Técnica

Fluminense

Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André (Thiago Santos), Lima e Ganso (Leo Fernández); Arias, John Kennedy e Cano.

Coritiba

Luan Polli (Pedro Morisco); Natanael, Thalisson Gabriel, Kuscevic e Victor Luis; Andrey, Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Diogo Oliveira (Matheus Bianqui), Garcez e Kaio César.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde assistir: SporTV e Premiere

* com informações do Ge