Cuiabá domina o Athletico-PR e fecha Série A com vitória

O Cuiabá se despediu do Campeonato Brasileiro de 2023 com chave de ouro. Com gols marcados por Clayson, duas vezes, e Derik Lacerda, o Dourado superou o Athletico por 3 a 0 na Arena Pantanal, em Cuiabá, em duelo válido pela última rodada da Série A.

As duas equipes fecham a competição com vaga garantida na Sul-Americana de 2024. Com a vitória, o Cuiabá chegou aos 51 pontos e fechou a competição na 12ª posição. O Athletico, com o revés, permanece em oitavo, com 56 somados.

Dono da casa, o Cuiabá começou tomando as rédeas do confronto. O volante Raniele, logo no início, arriscou de longe, mas a bola subiu demais e se perdeu pela linha de fundo. Aos oito minutos, em vacilo defensivo do Cuiabá, Willian finalizou de fora da área e exigiu defesa do goleiro João Carlos.

Na sequência, em rápida resposta, Derik Lacerda ganhou de Kaique Rocha na área e foi derrubado. Na cobrança, Clayson deslocou Bento e colocou o Dourado em vantagem.

Cinco minutos depois, após troca de passes, Clayson recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Derik Lacerda completar para o gol e ampliar. Aos 37, Pitta recebeu em profundidade, invadiu a área e chutou na trave. Em desvantagem, o Furacão trocou passes e esboçou reação, mas faltou capricho no setor ofensivo.

Logo no início, Willian fez boa jogada individual e finalizou com muito perigo. Na sequência, após cobrança de escanteio, João Carlos evitou o gol do Furacão.

Em desvantagem, o time visitante se lançou ao ataque e passou a controlar a partida. Em jogada construída pela esquerda, Christian pegou sobra e arriscou, mas a bola se perdeu pela linha de fundo.

Erick, já nos acréscimos, recebeu na área e isolou. No fim, o Furacão pressionou e empilhou cruzamentos na área , mas o Dourado foi seguro para manter o resultado positivo. Clayson, em jogada de oportunismo, ampliou no apagar das luzes: 3 a 0.

* Ge