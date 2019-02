CSP vence a primeira e atrapalha Nacional de Patos no Almeidão

Lúcio Curió foi o grande destaque do Nacional de Patos no Paraibano de 2018. Com quatro gols, carregou o time, que fez boa campanha na primeira fase do torneio em seu retorno a elite estadual. E coube a ele os dois gols que garantiram a vitória do CSP contra o Canário por 3 a 1, na tarde deste sábado, pela sexta rodada.

Com cinco derrotas nos cinco primeiros jogos, o Tigre precisava urgentemente de uma vitória. E a pressão fez o time sair a frente do placar pela primeira vez no certame.

Igor roubou a bola de Fábio Neves, aos 16 minutos, e cruzou na área, onde Di apareceu sozinho para completar e mandar para o fundo do gol.

No segundo tempo, o Nacional de Patos chegou ao empate. Aos 21, após a bola bater na trave depois de uma cobrança de escanteio, Isaías deixou tudo igual no marcador.

Mas aí chegou a lei do ex para resolver o jogo. Aos 29, Di deu assistência para Lúcio Curió ajeitar e mandar de pé canhoto para recolocar o Tigre na vantagem.

E aos 41 da segunda etapa, de pênalti, Curió marcou seu segundo gol, o terceiro do CSP, e garantir a primeira vitória do time da capital na competição.

Agora, o CSP tem três pontos, assim como o Esporte de Patos, mas segue na lanterna do Grupo B devido ao saldo de gols. O próximo jogo do Tigre será fora de casa, contra o Serrano. Já o Naça segue com 9 pontos, e perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança do Grupo A, permanecendo na terceira posição, e podendo ser ultrapassado pelo Treze. Na próxima rodada o time sertanejo recebe o Campinense.