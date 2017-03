NO ALMEIDÃO

CSP surpreende Botafogo-PB e sai da lanterna do Paraibano

foto: divulgação

O CSP se impôs no Almeidão, venceu o Botafogo-PB e entregou a lanterna do Campeonato Paraibano para o Sousa. O Tigre foi melhor contra o Belo, líder do torneio, e voltou a vencer no estadual. O meia Léo Silva marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para o CSP.

O primeiro tempo foi dominado pelo CSP. Aos 5 minutos, Rogério cobrou bem a falta e a bola passou raspando a trave esquerda de Michel Alves. Aos 10 minutos o Botafogo-PB respondeu.

O atacante Wanderson fez boa jogada pela esquerda, rolou para Rafael Oliveira que, livre, isolou. Aos 12, o Tigre fez bela trama pela esquerda, Rogério cruzou perfeito para Léo Silva, que cabeceou forte no fundo das redes de Michel Alves, abrindo o placar.

O Belo seguiu apático na primeira etapa e viu o CSP controlar bem o primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo-PB veio mais disposto, mas ainda pouco inspirado. Tanto que nem conseguiu criar chances claras.

Na próxima rodada, o Botafogo-PB encara o Auto Esporte no domingo, no Almeidão, pela décima terceira rodada do Campeonato Paraibano. Já o CSP encara o Internacional-PB no mesmo dia na Vila Olímpica do Valentina, também em João Pessoa.