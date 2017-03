NO TOMAZÃO

CSP segue em ascensão e vence mais uma pelo Paraibano

foto: divulgação/CSP

O CSP mostrou neste domingo, que a vitória sobre o líder Botafogo, na quarta-feira, não foi obra do acaso. Com dois gols de Léo Lima, o Tigre venceu o Internacional-PB por 2 a 1 no Estádio Tomazão, pela 14ª rodada do Campeonato Estadual. Téo descontou para o Inter.

Com o placar, o time alviceleste soma 14 pontos, na oitava posição. Já o time colorado estacionou na sétima colocação, com 16.

No próximo domingo, o CSP vai até Cajazeiras para enfrentar o Atlético. Por sua vez, o Inter encara o vice-líder Campinense, em Campina Grande.