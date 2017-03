NO TOMAZÃO

CSP e Serrano se enfrentam buscando quebrar jejum de vitórias

Há nove jogos sem vencer, o CSP vai em busca do reencontro com os três pontos logo mais, às 20h30, contra o Serrano. A partida será válida pela 12ª rodada do Campeonato Paraibano 2017, e será disputada no CT Ivan Tomaz, em João Pessoa.

O Tigre Praiano começou o estadual sinalizando que seria mais uma vez a pedra no sapato das grandes equipes, pois venceu o Auto Esporte e Treze nas duas primeiras rodadas, e durante algum tempo figurou na luta pelo G-4.

Porém, os dois triunfos iniciais foram os únicos, e caso não ganhe hoje, o tricolor completará um turno sem uma vitória sequer.

Para o jogo de logo mais, Josivaldo Alves não vai poder contar com o zagueiro Luiz Paulo e o atacante Nelsinho, entregues ao Departamento Médico. Com oito pontos, o clube pessoense pode sair da zona de rebaixamento, onde ocupa a penúltima colocação, em caso de derrota do Sousa para o Botafogo-PB.

Se o CSP não vence há muito tempo, o mesmo acontece com seu adversário. O Serrano vive um jejum de sete jogos sem sentir o gostinho da vitória, o que culminou com a saída do treinador André Prodes após o último revés, diante do Auto Esporte.

Agora sob o comando de Luciano Santos, que era coordenador técnico do Lobo da Serra, e que já dirigiu o Treze em 2013 e 2014, o time tentará a reação para não se aproximar da zona da degola.

O técnico estreante não terá desfalques para escalar a equipe para o confronto de logo mais. Com 11 pontos, o time vai em busca da sua quarta vitória no campeonato.

Arbitragem

Gutemberg Pereira apita CSP x Serrano, com os auxílios de Broney Machado e Nilton Atanásio.

Prováveis escalações

CSP: Careca, Toninho, Hytalo, Walber, Rogério; Matheus Guará, Jonatas, Leandro, Henrique; Bruno Paraíba, Carioca. Técnico: Josivaldo Alves.

Serrano: Rafael Copetti, Igor, Werverson, Lucas, Camargo, Izaias, Wesley Viola, Renato, Hugo, Rafael Ibiapino, Diego Furtado. Técnico: Luciano Silva.