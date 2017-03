NO ALMEIDÃO

CSP e Botafogo-PB fazem duelo de opostos pelo Paraibano

De ressaca após mais uma eliminação na fase de grupos da Copa do Nordeste, o Botafogo-PB volta a campo nesta quarta-feira (15) para enfrentar o CSP, pela 13ª rodada do Campeonato do Campeonato Paraibano de 2017, última esperança de sucesso para o time da estrela vermelha no seu primeiro semestre.

Se na Copa do Brasil e no Nordestão as campanhas já encerradas – no regional o clube ainda enfrenta o América-RN, no confronto de eliminados – foram um fiasco, no torneio doméstico o Belo vem sobrando. O time lidera a competição com 28 pontos, seis a mais que o Campinense, segundo colocado, e nada de braçadas rumo a uma vaga nas semifinais.

E para espantar o mau humor, bastante justificável, de seu torcedor, o adversário da vez é o ideal para que haja uma mudança na maré que vive o clube, já que o Tigre Praiano é o lanterna da competição, com apenas 8 pontos somados.

Foto: Raniery Soares/ Paraíba Press

No primeiro confronto, pela 4ª rodada do Paraibano, o Belo venceu o Tigre por 3 a 1. Rafael Oliveira, duas vezes, e Raphael Luz, marcaram para o Bota-PB, enquanto Henrique descontou para o CSP.

Mandante da partida, o CSP não vive boa fase. Longe disso. Desde a segunda rodada o tricolor não sabe o que é vencer na competição. Desde então foram dois empates e oito derrotas. Além disso, o time tem a segunda defesa mais vazada e o pior saldo de gols do torneio até o momento.

Para a partida de logo mais, o treinador Josivaldo Alves tem desfalque da sua dupla de zaga. Hytalo e Luiz Paulo, machucados, ficam de fora. Em seus lugares, Reydsson e Silvio devem assumir as vagas no time titular.

O Botafogo-PB vem de um revés para o Vitória-BA no último domingo, resultado que eliminou o Belo da Copa do Nordeste uma rodada antes do fim da fase de grupos.

E mais uma vez a torcida está desconfiada com o time, que vinha de boa partida contra o Sousa, mas não mostrou nenhum poder de reação na partida realizada em Salvador.

No último treino realizado antes da partida desta noite, o treinador Itamar Schulle não contou com nenhum jogador considerado titular. Todos ficaram na Maravilha do Contorno realizando trabalho de regeneração muscular, e só os reservas foram ao Almeidão.

Com isso, há um indício de que o comandante utilize alguns jogadores que não tem ido a campo regularmente. Desfalques certos são o zagueiro Plínio e o volante Djavan, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Arbitragem

Quem apitará o confronto entre os times da capital será Pablo Alves. Seus assistentes serão José Maria Neto e Michelson Nóbrega. Arkilson Lima completa o quarteto de arbitragem.

Prováveis escalações

CSP: Wallace, Toninho, Reydsson, Sílvio, Rogério; Walber, Matheus Guará, Léo Silva, Henrique; Carioca, Bruno Paraíba. Técnico: Josivaldo Alves.

Botafogo-PB: Michel Alves, Lito, Walber (André Santos), Bruno Maia, Roger Junio; Victor Feitosa, Sapé, Fernandes, Marcinho (Fernandinho); Wanderson, Rafael Oliveira (Warley). Técnico: Itamar Schulle.