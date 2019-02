CSP atropela Serrano em pleno Amigão e deixa zona do rebaixamento

O CSP não tomou conhecimento do Serrano em pleno estádio Amigão, neste sábado (23), e goleou o Lobo por 4 a 1, na abertura da sétima rodada do Campeonato Paraibano 2019.

Com grande atuação do experiente Lúcio Curió (foto), de 34 anos, o Tigre praiano conquistou sua segunda vitória seguida na competição e saiu da zona de rebaixamento do Grupo B, chegando aos seis pontos.

Arthur Diego, Henrique, Curió e Gilmar Pitimbu anotaram os gols pessoenses, cabendo a Italo, de pênalti, aos 44 minutos do segundo tempo, descontar para o Serrano.

O Lobo da Serra segue na lanterna do Grupo A, com cinco pontos, e agora se preparar para encarar o Campinense. A partida está marcada para o dia 9 de março, no primeiro sábado após o Carnaval.

Já o CSP vai treinar para recebe o Treze, no Almeidão, em João Pessoa, também no dia 9.

Ficha técnica

Serrano 1 x 4 CSP

Data: 23/02/2019 – 16h

Local: Estádio Amigão / Campina Grande

Competição: Campeonato Paraibano 2019 / 7ª rodada

Arbitragem: Wagner Tavares; Oberto Santos e Bruno Eduardo.

Cartões amarelos: Jonny (Serrano)

Gols: Arthur Diego (aos 9’ do 1ºT), Henrique (aos 24’ do 1º T), Lúcio Curió (aos 23’ do 2ºT) e Gilmar Pitimbu (aos 25’ do 2ºT) para o CSP. Italo (aos 44’ do 2ºT) para o Serrano.

Serrano: Rodrigo Calchi, Ferreira, Darlan, Weverson e Jeferson Sandes; Fernando Guilherme, Jonny (Mayke), Robertinho e Renato Cruz (Anderson); Erivan (Ivandro Neto) e Ítalo. Técnico: Evandro Nóbrega.

CSP: Wallace, Igor (Bahia), Inha (Lima), Gilmar Pitimbu e Ceará; Luiz Gustavo, Léo Silva, Henrique e Arthur Diego (Gustavo); Di e Lúcio Curió. Técnico: Josivaldo Alves.