CSA vence Remo e mantém ponta isolada no Grupo A da Série C

Foto: Jonathan Lins/Ascom CSA

O CSA segue mostrando força na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe alagoana recebeu Remo, no Estádio Rei Pelé, em duelo válido pela 14ª rodada, e conseguiu mais um triunfo no Grupo A da competição ao vencer pelo placar de 2 a 0. Com o resultado, o Azulão manteve a liderança isolada da chave.

A vitória da equipe alagoana começou a ser construída no primeiro tempo. Aos 35 minutos, Rafinha arriscou uma bomba de fora da área, a bola bateu no travessão e entrou, em um golaço marcado no Estádio Rei Pelé.

Já o gol que consolidou a vitória ocorreu aos 39 minutos do segundo tempo. Edinho fez bela jogada no campo de ataque e cruzou para Didira. O meia apenas testou firme e venceu o goleiro Vinícius para marcar e confirmar mais uma vitória na Série C.

Com o resultado, o CSA chegou aos 27 pontos no Grupo A e garantiu mais uma rodada na liderança, já que não pode ser ultrapassado pelo vice-líder Fortaleza. Já o Remo permaneceu na quarta posição, com 18 pontos, e corre risco de deixar o G4.

O CSA volta a atuar pelo Série C no próximo sábado, às 17h(de Brasília), quando visita o Confiança, no Estádio Batistão. Já o Remo entrará em campo apenas no domingo, às 18h(de Brasília), recebendo o Botafogo-PB, no Mangueirão.

Outros resultados pela Série C

Grupo B

Tupi 1×0 Macaé