CSA empata no último lance assume ponta provisória do Grupo A

foto: divulgação/Remo

O CSA-AL contou com um gols nos acréscimos para assumir a liderança isolada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C na noite deste sábado, contra o Remo, fora de casa, no estádio do Mangueirão. Após sair atrás com tento marcado por Jayme, aos 15 da etapa final, o time alagoano viu o volante Dawhan, revelado pelo Corinthians, decretar a igualdade.

O empate, aliado ao duelo sem gols entre o Botafogo-PB e o Moto Club-MA, deu ao CSA a liderança provisória da chave, um ponto à frente do Fortaleza, que joga neste domingo, às 18h (de Brasília), contra o Cuiabá, fora de casa. Fecham a rodada os confrontos entre Asa e Salgueiro, também no domingo, mas às 16h, e o embate do Confiança com o Sampaio Corrêa.

No Grupo B, por sua vez, o grande “vencedor” também veio de um empate. Jogando em Bragança Paulista, o Volta Redonda saiu na frente do Bragantino e viu o adversário empatar já no segundo tempo, com Guilherme Mattis. O ponto somado, porém, foi o suficiente para manter o time na liderança, dois pontos à frente do próprio Braga e do Tupi, que venceu o Macáe por 3 a 1, fora de casa.

No outro jogo da chave, o Joinville arrancou um empate da Tombense aos 49 minutos do segundo tempo e decretou um 2 a 2 que pouco mudou a situação dos dois times, ambos brigando contra o rebaixamento neste início de competição. No complemento da rodada, o Mogi Mirim visita o Ypiranga neste domingo, às 15h (de Brasília), em Erechim. Na segunda, o São Bento recebe o Botafogo-SP e fecha a jornada, em Sorocaba.

Confira os resultados deste sábado na Série C:

Macaé 1 x 3 Tupi

Tombense 2 x 2 Joinville

Bragantino 1 x 1 Volta Redonda

Moto Club 0 x 0 Botafogo-PB

Remo 1 x 1 CSA