Cruzeiro visita Fortaleza tentando sair da zona de ‘degola’; saiba onde assistir

Fortaleza e Cruzeiro entram em campo neste sábado em duelo válido pela rodada 30 da Série A do Brasileirão. A rodada é atrasada. A bola rola às 18h30 na Arena Castelão. .

O Fortaleza não vive um bom momento na temporada. Já são sete jogos sem vencer (seis deles na Série A) e o jogo deste sábado é de extrema importância.

O time cearense, que viu as chances de Libertadores diminuírem bastante, agora tenta garantir pelo menos uma vaga na Sul-Americana novamente, competição em que disputou a final neste último outubro. O Laion soma 43 pontos e é o 12° na tabela de classificação.

O Cruzeiro está em momento delicado, na zona do rebaixamento, com 37 pontos. A sequência negativa culminou na demissão do técnico Zé Ricardo. Paulo Autuori, diretor técnico do time, assumiu o comando à beira de campo de forma temporária.

Tem a missão de livrar o time do segundo rebaixamento da história do clube. Se vencer, chega a 40 pontos e deixa o Z-4, empurrando o Bahia para a zona da degola.

Precisando da vitória, Vojvoda mandará a campo o que tem de melhor à disposição. Com o apoio da torcida, o Tricolor do Pici precisa quebrar a sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão.

A expectativa fica pela volta de Caio Alexandre entre os titulares. Nos últimos dois jogos, Pedro Augusto ficou entre os 11 ao lado de Zé Welison na volância.

O Cruzeiro terá ao menos três novidades entre os titulares, em função das suspensões de Neris e Jussa, além da lesão de Lucas Silva. Na zaga, Oliveira é a principal alternativa e só não jogará se for deslocado para o meio-campo. Neste caso, João Marcelo seria dupla de Castán entre os zagueiros.

No meio-campo, no entanto, Oliveira corre por fora na briga, com Filipe Machado e Ian Luccas levando a melhor. Há uma possibilidade também de o técnico abrir mão de Nikão para promover a entrada de mais um volante, com Fernando Henrique e Henrique Rodrigues surgindo como opções.

Ficha Técnica

Fortaleza

João Ricardo, Tinga, Titi, Brítez, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ian Luccas (João Marcelo), Nikão (Fernando Henrique) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Técnico Paulo Autuori

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa) (DF)

Assistentes – Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (VAR-PB)

Onde assistir: Premiere

* Com ge