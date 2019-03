Cruzeiro terá nova camisa e patrocinador master em estreia na Libertadores

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) – O torcedor do Cruzeiro finalmente vai estrear sua camisa principal para a temporada de 2019. E o primeiro jogo será o mais importante do ano até aqui. Na próxima quinta-feira (7), a equipe faz sua primeira partida na Libertadores e já vestirá o novo uniforme.

A vestimenta também contará com o novo patrocinador master: o Banco Renner, que vai estampar a marca da conta Digi+.

O Cruzeiro já havia confirmado a intenção de estrear o novo uniforme contra o Huracán, em Buenos Aires, pela Libertadores. Agora, a equipe já começa a divulgar os primeiros materiais com a nova marca.

O clube não informa os valores a serem recebidos pelo Banco Renner. Nos últimos meses, a diretoria chegou a dizer que o montante poderia até superar os valores recebidos pelo Palmeiras com a Crefisa. No entanto, isso dependerá da torcida.

A equipe celeste ganhará uma parcela fixa para estampar a marca do banco gaúcho, mas os valores que poderão crescer significativamente o patrocínio sairão da adesão dos torcedores às contas criadas e outros produtos da instituição parceira.

No mês passado, a camisa de número 2 da equipe acabou vazando e fez com que a diretoria antecipasse o anúncio da vestimenta branca, que já é utilizada pelo time e vendida nas lojas. O uniforme principal, contudo, permaneceu guardado a sete chaves.

As dúvidas, no entanto, já começam a ser solucionadas: a camisa contará com as cinco estrelas soltas, ao contrário dos uniformes de treino, que conta com o escudo oficial da equipe. Além disso, todos os patrocinadores em tom monocromático, predominando apenas o azul e o branco na vestimenta.