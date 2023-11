Cruzeiro recebe o Athletico-PR para tentar se livrar da “degola”; saiba onde assistir

Com a presença de público, o Cruzeiro recebe o Athletico-PR, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Mineirão, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Por causa dos incidentes no jogo contra o Coritiba, envolvendo invasão e briga de organizadas em campo, o Cruzeiro chegou a ser punido de forma preventiva pelo STJD. No entanto, o time mineiro teve recurso acatado pelo Tribunal Pleno.e vai contar com a presença de torcedores nesta quinta.

O Cruzeiro vem de vitória sobre o Goiás na segunda-feira. Com as derrotas de Vasco, Bahia e Santos na rodada, o time pode ficar bem perto de garantir a permanência na Série A em caso de vitória nesta quinta.

Se vencer, chegará aos 47 pontos, número que, segundo os matemáticos da UFMG, faz a probabilidade de queda ficar na casa de 2,99%

O Furacão não vence há mais de um mês. Foram quatro empates e duas derrotas nos últimos seis jogos. Para conseguir classificar para a Libertadores no ano do centenário do clube, o Athletico precisa vencer os três jogos que restam e depende de uma combinação de resultados.

Durante a semana, o presidente Mário Celso Petraglia deu a ausência na Libertadores como certa e confirmou que o interino Wesley Carvalho não será o treinador do time principal em 2024.

A comissão técnica interina do Cruzeiro teria a possibilidade de repetir o time que começou diante do Goiás, mas pelo menos uma mudança será feita. Arthur Gomes, de volta após suspensão, assume a vaga que foi de Wesley.

No meio-campo, há dúvida se Lucas Silva terá condições física de começar jogando, após ficar 15 dias ausente por conta de lesão no joelho. Se puder jogar, entra na vaga de Ian Luccas.

O Athletico não terá o atacante Canobbio, que sentiu dores no músculo adutor, nem o lateral-esquerdo Esquivel, que está com sintomas de pubalgia e também ficou em Curitiba.

Na vaga de Esquivel, o treinador pode optar por Matheus Felipe, mantendo a linha de três zagueiros, ou colocar o lateral Vinicius Kauê, passando assim para um 4-1-4-1. Na frente, Zapelli pode ganhar uma vaga.

Ficha Técnica

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Lucas Silva (Ian Luccas), Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori

Athletico

Bento; Erick, Cacá, Thiago Heleno e Vinicius Kauê (Matheus Felipe); Cuello, Fernandinho,Vitor Bueno, Zapelli e Christian; Willian Bigode.Técnico: Wesley Carvalho

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

Onde assistir: Premiere, Sportv

