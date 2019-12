Cruzeiro perde novamente e está a um passo da Série B em 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Cruzeiro perdeu para o Grêmio por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (5), em Porto Alegre, e se complicou ainda mais em sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe celeste volta a depender também do Ceará para se salvar.

Com o resultado na Arena do Grêmio, o Cruzeiro só tem uma combinação possível para escapar da Série B. Na última rodada do Nacional, no domingo (8), precisará vencer o Palmeiras no Mineirão, em Belo Horizonte, e contar com uma derrota do Ceará para o Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Com 36 pontos, o time celeste está na 17ª colocação, que dá a última e indesejada vaga na segunda divisão -CSA, Chapecoense e Avaí já caíram.

O Ceará, o 16º, tem 38 e precisa apenas de mais um ponto para assegurar sua permanência na Série A, já que, em caso de empate na pontuação, levaria vantagem sobre o Cruzeiro no critério de desempate seguinte, o número de vitórias -hoje, o time alvinegro tem dez, contra sete dos cruzeirenses.

Na capital gaúcha, o time de Belo Horizonte fazia um jogo equilibrado com o Grêmio até ficar com um jogador a menos, aos 16min da etapa final. Robinho se contundiu em dividida com o goleiro Paulo Victor, e Adilson Batista já havia feito as três substituições as quais tinha direito.

Com mais espaço, os donos da casa chegaram ao primeiro gol aos 21min, quando um chute de Ferreirinha foi desviado em Egídio e entrou no canto esquerdo de Fábio.

Aos 40min, Pepê cobrou pênalti que sofreu e deixou os cruzeirenses em desespero a uma rodada do fim do campeonato. No finzinho, Egídio ainda foi expulso e virou desfalque para o jogo derradeiro.

GRÊMIO

Paulo Victor; Rafael Galhardo (Patrick), David Braz, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Matheus Henrique; Pepê, Diego Tardelli (Ferreira) e Everton; Luciano (Isaque). T.: Renato Portaluppi

CRUZEIRO

Fábio; Edílson, Léo, Cacá e Egídio; Henrique, Éderson, Ariel Cabral (Robinho) e Orejuela (Ezequiel); David e Fred (Pedro Rocha). T.: Adilson Batista

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabrício Vildinho da Silva e Cristhians Passos Sorence (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartão amarelo: Egídio (2), Ariel Cabral, Edílson, Cacá (CRU)

Cartão vermelho: Egídio (CRU)

Gols: Ferreirinha (GRE), ao 21min, e Pepê (GRE), aos 40min do 2º tempo