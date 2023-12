Cruzeiro empata com o Athletico-PR e segue ameaçado

Cruzeiro e Athletico-PR empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira (30), no Mineirão, em jogo agitado na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time da casa dominou o primeiro tempo, foi punido pela ‘Lei do Ex’ e ainda teve um pênalti desperdiçado, mas arrancou o empate para ficar um pontinho mais distante, apesar da proximidade da zona do rebaixamento.

Vitor Roque abriu o placar para o Furacão, aos 20 minutos do segundo tempo. O atacante, revelado pela Raposa, voltou a balançar a rede após ter se recuperado da lesão no tornozelo direito.

Bruno Rodrigues perdeu um pênalti pouco depois. O artilheiro cruzeirense teve a cobrança defendida por Bento, aos 30′.

Matheus Pereira deixou tudo igual nos últimos minutos, aos 40′ da etapa final. Ele, que havia sofrido a penalidade, acertou um chutaço de fora da área.

O Athletico foi a 53 pontos, mas não tem mais chances de ficar com uma vaga na Libertadores. A equipe continuou em oitavo, só que não pode mais passar o Bragantino, sexto colocado, na tabela; o Furacão no máximo igualaria os 59 pontos do Massa Bruta, mas ficaria atrás no número de vitórias (16 a 15).

Já o Cruzeiro chegou a 45, ainda em 14º, tendo aumentado a distância para quatro pontos a distância para o Z4. A equipe mineira tinha a chance de praticamente confirmar sua permanência na Série A em caso de vitória, mas o empate ficou com um gosto agridoce pela situação da partida.

As equipes voltam a campo no domingo (3), às 18h30 (de Brasília). O Furacão recebe o Santos, na Ligga Arena, enquanto a Raposa visita o Botafogo, no Nilton Santos.

* SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)