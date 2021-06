Cruzeiro cai na Copa do Brasil e fica sem treinador

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) – O Cruzeiro demitiu o técnico Felipe Conceição nesta quarta-feira (9), imediatamente após a queda na terceira fase da Copa Brasil diante da modesta Juazeirense (BA), segundo anunciou o presidente do clube celeste, Sérgio Santos Rodrigues.

O revés em Juazeiro do Norte, na Bahia, somado aos resultados ruins apresentados recentemente, foram cruciais para a decisão da diretoria azul.

“A gente tem que corrigir o rumo enquanto estamos no começo, enquanto temos muito tempo. Em razão disso, a gente conversou com o Felipe e demos a descontinuidade ao trabalho dele. Foi uma conversa que tivemos no nosso vestiário hoje”, disse o mandatário”.

“Agradeço ao Felipe pelo tempo que passou aqui, pelas conversas, pelo que tentou fazer. Mas, infelizmente, a performance que esperávamos não aconteceu.”

Demitido, o treinador não apareceu para a rotineira entrevista pós-jogo. Coube ao presidente falar sobra a derrota. “O torcedor cruzeirense, assim como eu, não está feliz. Tenho que pedir desculpa para a torcida. Sem dúvida nenhuma, é inadmissível que o Cruzeiro seja eliminado nessa fase, maior campeão da Copa do Brasil.”

Felipe Conceição dirigiu o Cruzeiro em 19 jogos em 2021 e somou aproveitamento de 47,36% -foram oito vitórias, três empates e oito derrotas, com 21 gols marcados e 18 sofridos. O presidente celeste não anunciou substituto nem um prazo para definir isso.

“A gente já conversa com o nosso executivo, o Rodrigo Pastana, para ver o que fazer de melhor daqui para frente. Conversamos com o grupo e continuamos, como falamos desde o começo, pedindo o apoio de todo mundo, e reiterando meu pedido de desculpa para a torcida. Podem ter certeza que vamos trabalhar muito para corrigir o percurso para, no final, chegar no caminho que a gente quer, que é o acesso à Série A. Confiem que a gente vai buscar fazer o melhor”, disse.