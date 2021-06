Cruzeiro bate Ponte Preta e desencanta na Série B

Da redação com Folhapress. Publicado em 16 de junho de 2021 às 23:39.

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) – O Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 1 a 0 nesta quarta-feira (16), no estádio Moisés Lucarelli, em jogo válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do triunfo celeste foi marcado pelo atacante Bruno José.

O resultado representou o primeiro triunfo do time celeste na atual edição do torneio -também o primeiro de Mozart à frente do Cruzeiro.

Em contrapartida, para a Ponte, significou a manutenção de sua seca de vitórias na competição, agora na lanterna, com três derrotas e um empate até aqui.

Agora o Cruzeiro viaja ao Paraná onde enfrentará o Operário-PR, em Ponta Grossa, no sábado (19), às 19h. Já a Ponte Preta tem o clássico com o Guarani no mesmo dia, mas às 18h30. Será o Dérbi de número 200 entre os times de Campinas.

PONTE PRETA

Ygor; Cleylton, Ednei, Ruan Renato (Richard); Kevin, Dawhan, Vini Locatelli (Renatinho), Camilo (Rodrigão) e Jean Carlos; Moisés (Fessin) e João Veras (Paulo Sérgio). T.: Gilson Kleina

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira (Weverton); Flávio (Matheus Barbosa), Marcinho (Airton) e Giovanni Piccolomo (Adriano); Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sóbis (Bissoli). T.: Mozart

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e André da Silva Bitencourt (RS)

Cartões amarelos: Vini Locatelli e Ruan Renato (PON); Ramon e Rômulo (CRU)

Gol: Bruno José (CRU), aos 11’/2ºT