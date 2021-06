Cristiano Ronaldo descarta refrigerante e recomenda beber água

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O atacante Cristiano Ronaldo, da seleção portuguesa, protagonizou uma cena inusitada nesta segunda-feira (14), antes de conceder entrevista coletiva.

Ao se sentar para iniciar a conferência, à frente de um painel com diversas marcas de patrocinadores da Eurocopa, ele olhou para a mesa e viu duas garrafas de Coca-Cola.

Então, tirou-as da frente, exibiu a sua garrafinha de água e disse, como se estivesse fazendo uma recomendação: “Água”.

A Coca-Cola é um dos patrocinadores da competição europeia de seleções. As garrafas ficam em posição semelhante durante todas as entrevistas do evento no formato de coletiva.

Bem hidratado, Cristiano Ronaldo fará a sua estreia no torneio nesta terça-feira (15), às 13h (de Brasília). Em duelo com transmissão do SporTV, Portugal vai enfrentar a Hungria, em Budapeste.