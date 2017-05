SÉRIE B

CRB vence Santa Cruz e assume liderança provisoriamente

O CRB conseguiu manter a sua invencibilidade em casa no ano e ampliou sua série de partidas sem resultados negativos para 15 partidas nesta terça-feira.

Foto: Divulgação

Isso foi alcançado após o time alagoano vencer o Santa Cruz por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, com gol de Neto Baiano, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Com o resultado, o Galo vai a sete pontos e assume a liderança provisoriamente.

Já o Leão do Arruda, que teve a sua primeira derrota na competição, continua com seis pontos e está na terceira colocação.

Na próxima rodada, o CRB irá visitar o Oeste, na sexta-feira, dia 2 de julho, na Arena Barueri em jogo válido pela quarta rodada.

Já o Santa Cruz terá o ABC pela frente em confronto no Arruda, no sábado dia 3 de junho.

Antes disso o time pernambucano encara o Atlético-PR na Copa do Brasil, dia 31 de maio