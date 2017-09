LIGA DOS CAMPEÕES

CR7 faz dois e Real estreia com triunfo; Tottenham vence Dortmund

O Real Madrid recebeu o Apoel, do Chipre, nesta quarta-feira, na estreia dos times no Grupo H da Liga dos Campeões, e fez seu dever de casa ao vencer por 3 a 0, iniciando a competição continental com o pé direito. Grande nome da equipe, Cristiano Ronaldo foi mais uma vez decisivo ao anotar dois gols. Sergio Ramos completou o placar.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos três pontos e assumiu a liderança do Grupo H. O segundo colocado é o Tottenham, que venceu o Borussia Dortmund por 3 a 1 e tem a mesma pontuação. Os ingleses perdem apenas pelo menor saldo de gols. Os aurinegros alemães aparecem na terceira posição, enquanto o Apoel é o lanterna, ambos sem pontos somados.

O Grupo H terá nova rodada somente no próximo dia 26 de setembro, uma sexta-feira, com ambos os jogos acontecendo às 15h45(de Brasília). O Real Madrid vai ao Signal Iduna Park visitar o Borussia Dortmund. Já o Apoel recebe o Tottenham, no Estádio GSP.

foto: divulgação/Real Madrid

Na outra partida do Grupo H, o Tottenham deu um grande passo ainda no início da briga direta por vaga nas oitavas de final contra o Borussia Dortmund. Em jogo inspirado de Harry Kane, que marcou dois gols e deu uma assistência, os Spurs conseguiram se sobressair e vencer os alemães por 3 a 1.

Quem saiu na frente do placar foi o Tottenham. Logo aos quatro minutos, Harry Kane deu uma grande enfiada para Son Heung-Min no campo de ataque. O sul-coreano invadiu a área pela lateral e bateu por cima do goleiro para fazer o primeiro.

O Borussia, porém, empatou logo na sequência em um golaço. Aos 11, o japonês Kagawa fez o passe como pivô para Yarmolenko. O meia ucraniano acertou um lindo chute colocado no ângulo e deixou tudo igual no Estádio Wembley.

Assim como os alemães, o Tottenham aproveitou para responder na mesma moeda, balançando a rede poucos minutos depois. Aos 15, Harry Kane recebeu a bola no meio de campo, levou a jogada na raça ao ganhar de dois jogadores na força e bateu no cantinho, tirando do goleiro, para recolocar os Spurs na frente.

O jogo perdeu ritmo depois do início eletrizante. Com isso, o Tottenham voltou a marcar apenas no segundo tempo. Após boa troca de passes, aos 15, Eriksen encontrou grande passe para Harry Kane, que invadiu a área e finalizou para marcar o terceiro e garantir uma importante vitória aos Spurs.