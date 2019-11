Corrida Sargento Jefferson leva mais 800 atletas as ruas de Campina Grande

Mais de 800 atletas participaram na manhã deste domingo, 17, da 2ª Corrida Sargento Jefferson. O evento, organizado pelo vereador sargento Neto, contou com o apoio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Campina Grande.

Os participantes disputaram a corrida com percursos de cinco e de dez quilômetros. A largada e a chegada da Corrida Sargento Jefferson aconteceram no Ginásio de Esportes “O Meninão”, localizado no Dinamérica.

José de Assis dos Santos e José Carlos da Silva subiram ao pódio nos dez quilômetros masculino, ocupando a primeira e a segunda colocações, respectivamente. Enquanto Almir Tavares da Silva ficou com a terceira colocação. No feminino, também nos dez quilômetros, venceu a atleta Rafaela Pereira Benevenuto. Monica Luiz Rodrigues e Maria Josileide da Silva Braz, pela ordem, ficaram com 2° e 3° lugares.

Nos cinco quilômetros do masculino, a primeira colocação ficou com Jadir de Oliveira. José Rodrigo Sousa Silva ficou em 2º lugar e André da Silva Gomes, com o 3°. No mesmo percurso, Dayane dos Santos Araújo, Monica da Silva Martins e Eliane Nobrega de Araújo, pela ordem, foram às três primeiras colocadas.

No percurso de três quilômetros, Clayton Henrique dos Santos Silva, Bruno Silva dos Santos e Mateus Monteiro da Silva foram, na sequência, os três primeiros colocados. Já Marcieli de Cássia Sousa Ferreira, Emilly Stheffany Silva de Oliveira e Yorrana de Souza Moreira ficaram com as primeiras colocações no feminino.

Na categoria cadeirante, Charles Juliann Lopes de Menezes, Fabio Andrade de Farias e Hemerson Teixeira Costa, subiram ao pódio ocupando as três primeiras colocações.

Organizador da prova, o vereador sargento Neto, disse que Campina Grande e as cidades circunvizinhas já adotaram a Corrida sargento Jefferson, pois, ela tem duas grandes bandeiras, a homenagem ao valoroso guerreiro que se foi e ao mesmo tempo trabalha o lado social, com a arrecadação de alimentos pra serem entregues a instituições de caridade.

O secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, em sua análise afirmou que os dados, ano após ano se apresentam de forma crescentes, nesta temporada que caminha para o final, pelo calendário oficial a cidade registrou 32 corridas, fora trilhas e caminhadas.

“O povo está correndo atrás de uma vida melhor, nós apoiamos todas, sejam pra homenagens como esta de hoje que homenageia um grande herói da sociedade, seja as que tratam de outros temas, visto que, o caminho é o mesmo, sair do sedentarismo e ter uma vida ativa e com saúde” destacou Teles Albuquerque.