Corrida encerra o calendário esportivo campinense de 2019

A Corrida Teles Albuquerque, que tradicionalmente encerra os eventos esportivos da cidade de Campina Grande, foi realizada na noite da última sexta-feira, 20. Neste ano, o evento aconteceu em sua 26ª edição e, como de costume, dá uma pausa nas corridas de rua e no calendário esportivo deste ano.

Nesta edição a Corrida Teles Albuquerque aconteceu em forma de revezamento, onde 4 atletas percorreram 5 quilômetros cada, ou seja, o percurso foi de 20 quilômetros para cada quarteto (o que se chama de revezamento 4 por 5). A prova teve largada e chegada no Canal de Bodocongó.

A homenagem ao ex-maratonista foi instituída pela Federação Paraibana de Atletismo (FPBA) e pela Associação dos Corredores de Rua de Campina Grande (ASCORC), sendo materializada com o nome de Corrida Teles Albuquerque.

No masculino, o quarteto campeão foi formado por Adriano José dos Santos, André da Silva Gomes, Roniel Mota dos Santos e Cleyton Henrique dos Santos Silva.

O segundo lugar ficou com quarteto que teve os atletas José de Assis dos Santos, José Carlos da Silva Carneiro Filho, Geraldo Farias de Lima Neto e José Elder Silva dos Santos.

O terceiro lugar foi para o quarteto de Tiago Rodrigues Freire, Bruno Silva dos Santos, Crispoliano Galdino Ramos e Daniel Gomes Joventino.

No feminino, Ana Cláudia da Silva Cruz, Marcieli de Cássia Sousa Ferreira, Dayane dos Santos Araújo e Yorrana de Souza Moureira, formaram o quarteto campeão.

A segunda colocação ficou com Geiseslaine Susete da Silva Ramos, Vitória Silva Araújo, Emily Stheffahy Silva de Oliveira e Francielle Brasileiro Valêncio. E a terceira colocação com Arielly Nunes C. F. Melo, Mariana Balbino da Silva, Angela Thayse Aquino Ramos Ribeiro e Erliene Araújo Freire.

Nos quartetos mistos, os três primeiros colocados e premiados, pela ordem, foram: Derlam Bento de Lima, Joelma Barbosa Ferreira, Eliane Nóbrega de Araújo e Jonatas Junior; Lívia Sousa, Márcio da Trindade Barreto, Mônica Luiz Rodrigues e Marcial Mineiro da Costa; Thiago José da Costa, Samya Pollianna da Silva, Samara Alves costa e José Aldo Gomes da Silva.

Na categoria cadeirante, o quarteto participante foi composto por Charles Juliann Lopes de Menezes, Fabio Andrade de Farias, Hemerson Teixeira Costa e Fablício.

O secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, homenageado na corrida que leva o seu nome, destacou que a prova para ser realizada contou com o apoio e a parceria de amigos, voluntários e colaboradores. Ele afirmou ainda, que é grato a todas estas pessoas.

“Fico muito feliz com esta homenagem e, mais ainda, com o crescimento deste esporte tão belo em Campina Grande. Neste ano que está terminando nós colocamos mais de 40 mil pessoas nas mais de 30 provas realizadas. Isso foi fantástico. No auge da minha carreira na corrida, nas décadas de 70 e 80, competi com nomes como José Eloy, Marivaldo Bezerra, José João da Silva e tantos outros, sempre brigando com eles pelas primeiras posições, além de boas recordações. Isto é história”, disse Teles Albuquerque.