COMPETIÇÃO

Corrida dos Namorados agita domingo esportivo em Campina Grande

A 13ª edição da Corrida dos Namorados, evento promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel) aconteceu neste domingo, 11, véspera do Dia dos Namorados, a competição foi realizada no Parque da Liberdade, situado no bairro do mesmo nome, em Campina Grande. Neste ano a prova contou com a participação de mais de 200 casais.

O objetivo da Corrida dos Namorados tem sido o de estimular a prática de atividades físicas, favorecendo a interação esportiva, social e cultural entre os casais competidores para comemorarem o Dia dos Namorados com um ato de promoção à saúde.

A prova consistiu em cumprir um percurso de 800m na pista do parque da Liberdade, quando cada casal percorreu amarrado por um elástico, mostrando que a união de seu relacionamento é forte e vencedora.

Os casais inscritos concorreram em cinco categorias, divididas por idade: 16 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 40 a 49, acima de 50 anos, homoafetivo geral

Na categoria de 16 a 29 anos venceu o casal Maiana e Wanderson; de 30 a 39 anos Edilene Guedes e Robson Pierre; a faixa etária de 40 a 49 apresentou como campeão casal Rosário e José Aldo, enquanto que acima de 50 anos o 1º lugar ficou com Luzinete e Ivandro Lopes. Os casais homoafetivos Antônio Carlos e Anderson Silva e Érica Karoline e Marceli, foram os campeões.

O bancário Antônio Carlos disse que é uma grande conquista a inclusão dos casais homoafetivos em uma das categorias da Corrida da Fogueira, para ele é uma forma de mostrar que essas pessoas fazem parte da sociedade com direitos e deveres, devendo ser respeitadas e integradas normalmente à vida social.

O secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, disse que as expectativas em relação aos eventos esportivos no Maior São João do Mundo foram todas alcançadas e superadas em estrutura, número de participantes e organização.

“O turista já abraçou nossos eventos esportivos dentro do Maior São João do Mundo, a prova disso é a Corrida da Fogueira que se tornou um evento internacional, nesta temporada contamos com a presença de um argentino e dois chilenos, isto nos deixa muito.