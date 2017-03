EVENTO

Corrida da JK fez a festa do esporte neste domingo, em Campina Grande

fotos: Codecom/CG

Foi realizada na manhã deste domingo,12, a 2º Corrida da Juscelino Kubistchek. O evento aconteceu em parceria com a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Campina Grande e neste ano contou com a participação de 600 atletas que disputaram a prova com percursos de três, cinco e dez quilômetros.

Os atletas José de Assis Santos e João Feliciano Pereira, das cidades de Carpina Grande e Boqueirão, subiram ao pódio nos dez quilômetros masculino, ocupando a primeira e segunda colocações, respectivamente. Já a terceira colocação ficou com o atleta campinense Wellington Vital da Silva

No feminino, também nos dez quilômetros, venceu outro atleta campinense, Luciana Barbosa Marques, Magda Paula Leite e Osanete Ferreira, também de campina Grande, pela ordem, ficaram com o 2° e 3° lugares.

Nos cinco quilômetros masculino a primeira colocação ficou com Ronildo Pereira da Silva, atleta da cidade de Esperança. Rodolfo Moraes Martins, de Queimadas, ficou em 2º lugar e André Nascimento da Silva, de João Pessoa com o 3°. No mesmo percurso Anuska Érika Bezerra, Priscila Porto (Montadas), e Maria do Socorro Fernandes Barbosa, de Campina Grande, pela ordem, foram as três primeiras colocadas.

No percurso de três quilômetros, Luiz Cláudio Pereira, Bruno Tavares e Thiago Torres, foram na sequência, os três primeiros colocados. Já Geane Gomes Barbosa, Maria José Fialho e Cecília Maria Barbosa, ficaram com as primeiras colocações no feminino.

O coordenador da Corrida da JK, Wanderlei Oliveira Fez um agradecimento especial a Prefeitura de Campina Grande, que na parceria, se fez presente na corrida com o Mexe Campina, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) e a Secretária de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SESUMA).

A Corrida da JK contou com um atleta especial, o secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, ele destacou que eventos desta natureza, promovem saúde e qualidade de vida.

“Como atleta, sou oriundo das corridas de rua, me sinto muito feliz em continuar na ativa, não corro mais para competir, mas, para manter a forma e a minha saúde, aconselho a todos que este é o caminho, qualquer tipo de esporte é o melhor remédio para uma vida saudável”, comentou Teles Albuquerque.