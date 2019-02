Corrida da JK abre lote especial de inscrições para atender demanda de atletas

A coordenação da Corrida da Juscelino Kubitschek comunica que as inscrições para a prova permanecem ao preço de R$ 45,00 até o dia 28 de fevereiro e que, a partir do dia 1° de março, será lançado um lote especial com valor ainda a ser definido. As inscrições seguem abertas até o dia 11 de março.

Os interessados em participar da 4ª Corrida da JK, que acontecerá no dia 17 de março, com largada e chegada na citada avenida, deverão se inscrever por meio do site www.contraorelogio.com.br ou também no Parque da Criança. A prova terá percursos de 3 km, 5 km e 10 km. A largada acontecerá às 7h30.

Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalha de participação. Receberão troféus os três primeiros colocados geral masculino e feminino.

A 4ª Corrida Avenida Juscelino Kubitschek tem por finalidade promover e incentivar a prática da corrida rústica, bem como a busca de novos talentos para o esporte. O evento tem o apoio e a parceria da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Campina Grande.

Vanderlei Oliveira, coordenador da Corrida da JK, disse que o intuito dos que organizam este evento esportivo é fazer uma corrida com qualidade e com preço acessível para todas as pessoas. Ele mencionou que o objetivo principal é que as pessoas pratiquem esporte e tenham mais qualidade de vida, tudo isto com preço justo.

O secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, disse que o ano de 2019 será um ano promissor na modalidade corridas de rua. Segundo ele, a cidade vai realizar na atual temporada 28 provas.

“Precisamos dizer à população que somos parceiros dos promotores da corrida de rua em nossa cidade e como estas parcerias se efetivam. A Prefeitura está presente com vários órgãos, sendo a Sejel com cones de sinalização e pessoal de apoio, a STTP com o trânsito e a mobilidade urbana e a Sesuma com a limpeza. É assim que funciona”, explicou Teles Albuquerque.