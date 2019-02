Corrida contra Corrupção abre lote promocional no Dia Atleta Profissional

Neste domingo (10), Dia do Atleta Profissional, a organização da 2ª edição da Corrida contra a Corrupção abriu um lote promocional. As inscrições para o evento, que será realizado em João Pessoa em 30 de março, poderão ser feitas com 10% de desconto através do site: www.corridacontracorrupcaojp.com.br.

A atividade é promovida pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) e será a primeira corrida vespertina de João Pessoa. A largada será no Busto de Tamandaré em direção ao Cabo Branco, a partir das 17 horas, com provas de 2km, 5Km e 10Km e ainda corrida kids.

“Essa foi uma força que encontramos de homenagear os atletas e incentivar que eles participem dessa 2ª edição da Corrida. Nesta atividade, procuramos também promover a saúde e bem-estar dos participantes. Então, durante todo o domingo, os kits serão vendidos a um valor promocional”, destacou a vice-diretora da ADPF na Paraíba e corredora Luciana Paiva.

A 2ª edição da corrida contará com espaço kids, Djs para animar o percurso e ainda atração musical no final da prova. Já o kit de corrida será composto por um número de peito, camiset, viseira, sacola, transponder (chip) e medalha (pós prova).

A Corrida contra a Corrupção é um evento apartidário e também visa sensibilizar a sociedade para a importância de inserir no texto da Constituição a autonomia da Polícia Federal por meio da emenda constitucional número 412/09 – PEC 412/09, o que tem o objetivo de proporcionar melhores mecanismos para investigar a corrupção e reduzir a impunidade, sem qualquer tipo de ingerências políticas.